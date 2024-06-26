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«Факел» объявил о переходе защитника Дзиова

«Факел» объявил о переходе защитника Дзиова
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Защитник Макс Дзиов стал игроком воронежского «Факела». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что футболисту предстоит пройти углублённое медицинское обследование перед подписанием личного контракта.

«Наш клуб достиг соглашения с «Динамо-Брест» о переходе 22-летнего защитника Макса Дзиова.

Макс Дзиов родился во Владикавказе, где и получил футбольное образование, карьеру начал в местном «Спартаке» в 2019 году. Защитник также выступал за «Машук» из Пятигорска, ставропольские «Ессентуки» и «Динамо». В составе коллектива «Вест Армения» защитник стал победителем Первой лиги Армении. В текущем сезоне Макс Дзиов отыграл во всех 13 матчах чемпионата Беларуси за «Динамо-Брест» в качестве одного из трёх центральных защитников», — написано в заявлении «Факела».

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