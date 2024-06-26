«Факел» объявил о переходе защитника Дзиова

Защитник Макс Дзиов стал игроком воронежского «Факела». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что футболисту предстоит пройти углублённое медицинское обследование перед подписанием личного контракта.

«Наш клуб достиг соглашения с «Динамо-Брест» о переходе 22-летнего защитника Макса Дзиова.

Макс Дзиов родился во Владикавказе, где и получил футбольное образование, карьеру начал в местном «Спартаке» в 2019 году. Защитник также выступал за «Машук» из Пятигорска, ставропольские «Ессентуки» и «Динамо». В составе коллектива «Вест Армения» защитник стал победителем Первой лиги Армении. В текущем сезоне Макс Дзиов отыграл во всех 13 матчах чемпионата Беларуси за «Динамо-Брест» в качестве одного из трёх центральных защитников», — написано в заявлении «Факела».