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Грузия — Португалия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Челебадзе вспомнил игру между СССР и Бразилией перед матчем Грузия — Португалия

Челебадзе вспомнил игру между СССР и Бразилией перед матчем Грузия — Португалия
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Бывший футболист сборной СССР Реваз Челебадзе высказался о предстоящем матче чемпионата Европы Грузия — Португалия. Встреча состоится сегодня, 26 июня. Начало игры — в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я помню игру СССР против Бразилии в 1980 году, когда Бесков собрал олимпийскую сборную. В 30 лет я вышел в стартовом составе на «Маракане». Мы думали: куда мы приехали и с кем мы играем? Были смешные шансы на победу, но мы выиграли со счётом 2:1. Это же футбол, всё может быть.

Грузии очень нужна победа, а Португалии — не очень. Я думаю, что все страны бывшего СССР поддерживают нас. Дай бог, чтобы Грузия победила сегодня, мы будем счастливы!» — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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