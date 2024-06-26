Челебадзе вспомнил игру между СССР и Бразилией перед матчем Грузия — Португалия

Бывший футболист сборной СССР Реваз Челебадзе высказался о предстоящем матче чемпионата Европы Грузия — Португалия. Встреча состоится сегодня, 26 июня. Начало игры — в 22:00 мск.

«Я помню игру СССР против Бразилии в 1980 году, когда Бесков собрал олимпийскую сборную. В 30 лет я вышел в стартовом составе на «Маракане». Мы думали: куда мы приехали и с кем мы играем? Были смешные шансы на победу, но мы выиграли со счётом 2:1. Это же футбол, всё может быть.

Грузии очень нужна победа, а Португалии — не очень. Я думаю, что все страны бывшего СССР поддерживают нас. Дай бог, чтобы Грузия победила сегодня, мы будем счастливы!» — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.