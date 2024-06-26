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Словакия — Румыния: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 19:00

Словакия — Румыния: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 19:00
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Сегодня, 26 июня, на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Румынии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Трансляцию матча Словакия – Румыния можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Не начался
Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Словакии и Румынии на Евро-2024 выступают в группе Е с Украиной и Бельгией. После двух туров у всех участников группы по три очка.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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