Словакия — Румыния: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 19:00

Сегодня, 26 июня, на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Румынии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Трансляцию матча Словакия – Румыния можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Национальные команды Словакии и Румынии на Евро-2024 выступают в группе Е с Украиной и Бельгией. После двух туров у всех участников группы по три очка.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.