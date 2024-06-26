Защитник Украины Забарный — о матче с Бельгией: нет ничего невозможного, цель — победить

Футболист сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Бельгии.

«Бельгия — очень хорошая команда с качественными и опасными игроками. Все мы понимаем, какая нас ждёт игра и насколько будет трудно. Но я думаю, что нет ничего невозможного. Им нужны очки, нам нужны очки. А там уже посмотрим. Даже не хочу вникать в то, какие могут быть расклады в группе: у меня одна задача и одна цель — обыграть Бельгию. Я настраиваюсь только на это», — приводит слова Забарного официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между сборными Украины и Бельгии состоится сегодня, 25 июня. Встречу примет стадион «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Национальные команды Украины и Бельгии на Евро-2024 выступают в группе Е с Румынией и Словакией. После двух матчей у украинцев три очка, точно так же как и у бельгийцев. Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.