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Александр Бородюк стал старшим тренером академии «Локомотива»

Александр Бородюк стал старшим тренером академии «Локомотива»
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Российский специалист Александр Бородюк назначен на должность старшего тренера академии московского «Локомотива». Об этом сообщил телеграм-канал академии.

«Александр Генрихович обладает лицензией PRO-UEFA, работал помощником Гуса Хиддинка в сборной России и внёс большой вклад в завоевание бронзовых медалей на чемпионате Европы в 2008 году, а также становился обладателем Кубка России в составе «Локомотива».

Александр Бородюк будет курировать работу тренеров академии и поможет воспитанникам «Локомотива» достичь новых высот.

Александр Генрихович, желаем успехов в реализации всех планов!» — написано в заявлении.

Предыдущим местом работы 61-летнего тренера было московское «Торпедо», которое он покинул в 2022 году.

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