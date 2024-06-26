Деменко оценил систему выхода в плей-офф из групп на Евро-2024

Бывший российский полузащитник Максим Деменко проанализировал правила, по которым команды попадают в плей-офф после группового этапа на чемпионате Европы — 2024.

«Это интересно. Такая система будет держать в напряжении команды и болельщиков. При другом формате были возможны случаи, когда всё становилось ясно заранее. А теперь борьба будет идти до последнего момента, а возможно, кому-то удастся пройти в плей-офф, набрав всего два очка», – приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В плей-офф выходят по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучшие из шести занявших третьи места.