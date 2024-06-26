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Каррагер считает, что футболисты сборной Англии играют ниже своих возможностей

Каррагер считает, что футболисты сборной Англии играют ниже своих возможностей
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер полагает, что игроки сборной Англии играют хуже, чем могли бы.

«Большую часть своей карьеры в «Ман Сити» Фил Фоден играл на фланге. В сборной он выступает на той же позиции, но никогда не был так хорош, как в клубе. То же самое с Беллингемом. Он выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», но в двух играх Евро-2024 был практически незаметен. Сака — выдающийся игрок «Арсенала». В двух играх чемпионата Европы он оказал минимальное влияние. В какой-то момент мы должны будем оглянуться назад и согласиться с тем, что низкая результативность касается не столько тактики, сколько отдельных игроков», — приводит слова Каррагера британское интернет-издание Daily Mail.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, накануне, 25 июня, сборная Англии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024. Подопечные Гарета Саутгейта встречались с национальной командой Словении. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Матч завершился со счётом 0:0. После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков, заняла первое место в группе С и вышла в 1/8 финала.

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