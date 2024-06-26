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«Муром» объявил о назначении Александра Кульчия на пост главного тренера

«Муром» объявил о назначении Александра Кульчия на пост главного тренера
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Белорусский тренер Александр Кульчий возглавил «Муром». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Отмечается, что срок контракта тренера с клубом рассчитан на один год. Перед специалистом поставлена задача выйти в группу «Золото» дивизиона «А» на первом этапе сезона-2024/2025 Леон Второй лиги.

50-летний Александр Кульчий ранее работал в московском «Динамо-2».

Ранее на протяжении трёх сезонов «Муром» возглавлял Евгений Перевертайло. В сезоне-2023/2024 команда заняла девятое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Второй лиги. Таким образом, «Муром» опустился в группу «Серебро». По итогам сезона группу «Золото» также покинули «Краснодар-2», «Родина-2» (Москва) и «Металлург» (Липецк).

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