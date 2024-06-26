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Грузия — Португалия. Прямая трансляция
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Деметрадзе: матч с Португалией — главный в истории сборной Грузии

Деметрадзе: матч с Португалией — главный в истории сборной Грузии
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Бывший грузинский футболист Георгий Деметрадзе поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Грузии и Португалии. Игра состоится сегодня, 26 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Грузии нужна только победа над сборной Португалии, чтобы выйти из группы на Евро. И то хорошо, что шанс хотя бы есть. Будет тяжело, но я думаю, что Португалия выступит вторым составом. Хотя и это не значит, что они будут уступать. Это главный матч в истории сборной Грузии — можно выйти в следующий раунд чемпионата Европы. Должны отдать максимум, чтобы выиграть эту игру. Думаю, что моменты будут», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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