Деметрадзе: матч с Португалией — главный в истории сборной Грузии

Бывший грузинский футболист Георгий Деметрадзе поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Грузии и Португалии. Игра состоится сегодня, 26 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

«Грузии нужна только победа над сборной Португалии, чтобы выйти из группы на Евро. И то хорошо, что шанс хотя бы есть. Будет тяжело, но я думаю, что Португалия выступит вторым составом. Хотя и это не значит, что они будут уступать. Это главный матч в истории сборной Грузии — можно выйти в следующий раунд чемпионата Европы. Должны отдать максимум, чтобы выиграть эту игру. Думаю, что моменты будут», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.