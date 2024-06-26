Представитель Шунина прокомментировала переговоры игрока с «Динамо» о новом контракте

Дарья Арсланова, являющаяся представителем голкипера Антона Шунина, прокомментировала переговоры игрока с «Динамо» о новом контракте.

«Переговоры с «Динамо» начались на прошлой неделе. Вопрос, останется ли Антон в клубе и в каком статусе, пока открыт. На данный момент речь идёт о позиции в менеджменте.

Помимо этого, у него есть предложения продолжить футбольную карьеру от нескольких клубов РПЛ, он готов их рассматривать. Шунин начал подготовку к сезону ещё в отпуске и сейчас ежедневно тренируется в индивидуальном режиме. Он профессионал, вопросов по самоотдаче на тренировках и на поле к нему не было никогда.

Шунин – легенда «Динамо» и ценный медийный актив. Вряд ли кто-то будет это отрицать. Желание клуба сохранить эти отношения в каком-то виде понятно, «Динамо» вкладывает огромные ресурсы в собственное продвижение. Антон тоже готов общаться и идти навстречу родному клубу. Он ждал, когда «Динамо» инициирует переговоры. Сейчас сложно представить, что эта история может не завершиться красиво, но интересный обеим сторонам вариант пока не найден. Переговоры продолжаются.

В этом плане очень крутой кейс можно наблюдать у ЦСКА. В 2022 году легенда клуба Алан Дзагоев покинул команду, поиграл в «Рубине» и «Ламии», но после завершения карьеры ЦСКА позвал его обратно – на позицию селекционера, интересную игроку. У него есть возможность лично участвовать в подборе футболистов, в том числе для основной команды, и учиться у профессионалов в спортивном департаменте клуба.

При этом ЦСКА активно использует его медийный потенциал: Дзагоев проводит автограф-сессии, снимается в клубных проектах и даже участвовал в ПМЭФ. Мы видим ситуацию win-win: ЦСКА полезен футбольный опыт, экспертность и медийный потенциал Дзагоева, у него же есть возможность продолжать карьеру и расти в том, что ему действительно интересно», — сказала Арсланова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.