Непомнящий: сборная Австрии удивляет весь мир своим выступлением на Евро

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался о выступлениях сборной Австрии на чемпионате Европы — 2024.

«Сборная Австрии удивляет весь мир своим выступлением на этом чемпионате Европы. Очень сложно обыграть голландцев со счётом 3:2. Австрийцы показали умение играть рационально и побеждать. Рангник — это представитель рационального футбола, он бы подошёл немецкому футболу. Как говорится, играют все, а побеждают немцы.

Я воспитан на голландском футболе 1970-х годов. Тогда сборная Голландии сокрушала всех и здорово играла. А также благодаря им была развита тенденция тотального футбола. Я с тех пор с симпатией отношусь к голландцам, но всё время они ничего не демонстрируют, хотя у голландцев футболисты высочайшего уровня. Поэтому меня удивляет, что сборная Голландии не может победить. Мне кажется, что в чемпионате Голландии много качественных игроков, но сама лига малопрагматична», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.