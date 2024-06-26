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Грузия — Португалия. Прямая трансляция
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Реваз Челебадзе: попав на чемпионат Европы, Грузия уже победила

Реваз Челебадзе: попав на чемпионат Европы, Грузия уже победила
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Бывший футболист сборной СССР Реваз Челебадзе высказался о предстоящем матче чемпионата Европы Грузия — Португалия. Встреча состоится сегодня, 26 июня. Начало игры — в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для португальцев игра с Грузией ничего не значит, но они профессионалы и играют каждый матч на высоком уровне. Даже те игроки, которые мало играют за Португалию, будут доказывать, что заслуживают находиться в составе сборной.

Что касается Грузии, мы и так победили, что попали на чемпионат Европы. Если удача ляжет на нашу сторону и получится победить Португалию, то это будет счастье пройти в плей-офф. Смешно говорить, что у Грузии больше шансов, чем у португальцев. Португалия – великая команда, просто посмотрите, какие пацаны там играют. У нас же есть Хвича Кварацхелия и Мамардашвили, который является лучшим вратарём на этом Евро», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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