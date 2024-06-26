Рой Кин считает, что Саутгейт должен использовать Коула Палмера в стартовом составе Англии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин похвалил хавбека Коула Палмера на игру на Евро-2024. 21-летний Палмер отыграл 20 минут в матче 3-го тура группового этапа со Словенией.

«Коул очень непредсказуемый игрок. Каждый раз, когда он получает мяч, Палмер может что-то сообразить. На меня трудно произвести впечатление, но ему это удалось. Думаю, Коул считает, что заслуживает места в старте. Вряд ли он рад тому, что просто находится в заявке сборной Англии», — приводит слова Кина британское интернет-издание Daily Mail.

Напомним, накануне, 25 июня, сборная Англии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024. Подопечные Гарета Саутгейта встречались с национальной командой Словении. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Матч завершился со счётом 0:0. После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков, заняла первое место в группе С и вышла в 1/8 финала.