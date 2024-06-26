Экс-игрок «Спартака» Егор Титов: в маске играть очень некомфортно

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов рассказал, какие защитные маски были раньше в футболе. Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Франции и Польши нападающий французов Килиан Мбаппе появился на поле в маске. Форвард получил травму в виде перелома носа в 1-м туре.

«Я в маске не играл, потому что её делали очень долго. Сегодня всё быстро происходит. Раньше надо было ехать в клинику и её делать. Завтра будут похороны Юрия Сергеевича Василькова, нашего доктора. С ним я ездил в клинику, долго лежал, когда накладывали гипс, неприятная процедура, потому что она длилась два-три часа. Попробовал провести в маске тренировку, это было очень некомфортно, тем более она тяжёлая. Понял, что просто не смогу в ней играть. Ко мне потом подошёл Владимир Федотов и спросил: как в ней играть? Сказал, что попробую. В ней даже тренироваться очень неудобно. В следующем матче я появился через месяц после операции. Признаюсь, в маске играть очень некомфортно», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Игра между Францией и Польшей проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде накануне, 25 июня. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился с ничейным счётом 1:1. На 56-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе успешно реализовал пенальти. Затем, на 78-й минуте, форвард поляков Роберт Левандовски не реализовал заработанный своей командой пенальти. 11-метровый по решению арбитра был перебит. Со второй попытки на 79-й минуте Роберт Левандовски уже реализовал пенальти и сравнял счёт в игре — 1:1. Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. Сборная Франции с пятью набранными очками завершила групповой турнир на втором месте в квартете D. Польша замкнула турнирную таблицу группы, имея в своём активе одно очко.