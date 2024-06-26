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Дьяков: Шунин полезен для раздевалки «Динамо», но первым номером будет Лунёв

Дьяков: Шунин полезен для раздевалки «Динамо», но первым номером будет Лунёв
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Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о голкипере бело-голубых Антоне Шунине.

«Так или иначе, Шунин – важный игрок для «Динамо», всю карьеру провёл в клубе, полезен для раздевалки. Наверное, Лунёв будет первым номером, но, может быть, как раз для раздевалки Антона и оставят, а потом перейдёт на тренерскую роль как Паршивлюк.

Прошлый сезон для Антона был скомканный, ротации с Лещуком. Но последние матчи на финишной прямой он хорошо провёл, а «Динамо» до последней секунды боролось за чемпионство. По последним матчам к Шунину не может быть претензий. По ходу сезона ошибался, но это со всеми вратарями случается, их ошибки помнят все», – сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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