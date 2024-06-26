Мор — о Сербии на Евро-2024: нет коллектива, нет команды, хотя состав сильный

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал сборную Сербии за игру на чемпионате Европы — 2024.

«Тренера не хочется трогать, но придётся. Нет коллектива в сборной Сербии. Нет коллектива, нет команды. Хотя по составу сборная Сербии очень сильная. Но если сборная Хорватии, например, выдаёт свой максимум, они бьются, их лидер Модрич подаёт пример, то в сборной Сербии лидера нет. Есть звёзды, которые не играют на своём уровне. Сербы не сыграли на 100% своих возможностей», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 25 июня, сборная Сербии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024, сыграв с Данией. Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 0:0. Таким образом, Сербия заняла последнее место в группе C. Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.