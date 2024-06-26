Люк Уилкшир: «Динамо» должно сделать всё, чтобы сохранить Шунина в любом качестве

Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир высказался о будущем голкипера Антона Шунина. Ранее его представитель сообщила, что ведутся переговоры с клубом о продолжении сотрудничества.

«Я очень хотел бы видеть Антона в клубе. Он легенда «Динамо», и клуб должен сделать всё, чтобы сохранить его в любом качестве», — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», у которого 56 очков.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Динамо» сыграет с воронежским «Факелом».