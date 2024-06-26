Гранат: у Грузии минимальные шансы на победу с Португалией, но можно верить в чудо

Бывший футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Грузии и Португалии. Игра состоится сегодня, 26 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

«Я считаю, что у сборной Грузии минимальные шансы на то, чтобы обыграть Португалию и выйти из группы, но можно верить в чудо. Конечно, Португалия может ротировать свой состав. Но если взять сборную Испании, то эта команда тоже ротировала состав и рисунок игры вообще не поменялся», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).