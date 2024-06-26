Невилл: сборная Англии выглядит весьма примитивно на Евро-2024

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл раскритиковал сборную Англии за игру на чемпионате Европы — 2024.

«Никаких наигранных схем нет. Мы выглядим весьма примитивно, и это грустно, потому что я думаю, что мы способны на большее. Не только игроки на поле, но и те, кто сидит на скамейке запасных», – приводит слова Невилла BBC.

Напомним, накануне, 25 июня, сборная Англии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024. Подопечные Гарета Саутгейта встречались с национальной командой Словении. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Матч завершился со счётом 0:0. После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков, заняла первое место в группе С и вышла в 1/8 финала.