Тренер сборной Румынии: после игры со Словакией мы выйдем из группы на Евро-2024

Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску поделился ожиданиями от решающего матча группового этапа чемпионата Европы — 2024 со Словакией.

«Это исторический момент для сборной. На данный момент это величайший момент в нашей карьере, и мы чувствуем ответственность за это. Наша команда самобытна. Мы заново обрели свой дух, и болельщики это видели. В итоге получилось нечто невероятное.

Мы выйдем из группы. Я уверен, что наше путешествие на этом не закончится. Все болельщики должны найти в себе силы продолжать поддерживать нас! Я уверен, потому что знаю, чем мы занимались последние два с половиной года», — приводит слова Йордэнэску пресс-служба УЕФА.

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Словакия — Румыния состоится сегодня, 26 июня. Игра пройдёт на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Национальные команды Словакии и Румынии на Евро-2024 выступают в группе Е с Украиной и Бельгией. После двух туров у всех участников группы по три очка.