«Пари НН» проиграл «Енисею» в контрольном матче со счётом 0:4

В контрольном матче встречались «Пари Нижний Новгород» и красноярский «Енисей». Команды играли на поле базы нижегородцев. Матч прошёл в закрытом режиме. «Енисей» одержал победу со счётом 4:0.
К 24-й минуте дубль оформил полузащитник «Енисея» Александр Ломакин. На 28-й минуте отличился нападающий Максим Савельев. Через 12 минут четвёртый мяч «Енисея» забил полузащитник Андреа Чуканов.
«Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ. «Енисей» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.
- 26 июня 2024
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