Владимир Гранат: в игре футболистов сборной Сербии не было видно, что это команда

Российский экс-футболист Владимир Гранат оценил выступление сборной Сербии на Евро-2024.

«Мне кажется, всё, что показывает сборная Сербии на футбольном поле, кроется в работе главного тренера. Потому что у сербов есть хорошие исполнители и была достаточно рабочая группа на этом Евро, из которой Сербия должна была как минимум выходить с третьего места. Кроме того, видно, что у футболистов сербов разрозненные действия и не было видно, что это команда», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, накануне, 25 июня, сборная Сербии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024, сыграв с Данией. Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 0:0. Таким образом, Сербия заняла последнее место в группе C.