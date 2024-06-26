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Шалимов — о провале Сербии на Евро-2024: вопросы к тренеру есть

Шалимов — о провале Сербии на Евро-2024: вопросы к тренеру есть
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Бывший футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов раскритиковал сборную Сербии за игру на чемпионате Европы — 2024.

«Что касается сербов, состав неплохой у них. Не хочется обвинять тренера, но мне кажется, что он разложил всё не так, как могло бы быть. Могло быть чуть по‑другому. И схема, и подход к игрокам. Игроки индивидуально сильные, настроенные всегда. Задача была собрать их. Скорее всего, тут вопрос к тренеру. Какие‑то вопросы к тренеру есть. Покинули они чемпионат — переживём», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, накануне, 25 июня, сборная Сербии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024, сыграв с Данией. Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 0:0. Таким образом, Сербия заняла последнее место в группе C. Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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