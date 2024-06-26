«Локомотив» объявил состав на первый матч межсезонья с тульским «Арсеналом»

В контрольном матче встретятся московский «Локомотив» и тульский «Арсенал». Команды будут играть на поле базы железнодорожников в подмосковной Баковке. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Ньямси, Фассон, Тикнизян, Самошников, Баринов, Салтыков, Раков, Сарвели, Воробьёв.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков.

«Арсенал» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда участвовала в переходных матчах за право на выступление в РПЛ, где проиграла «Пари Нижний Новгород».