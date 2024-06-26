Арвеладзе: Кварацхелия и Микаутадзе на хорошем уровне — они решат исход с Португалией

Бывший футболист сборной Грузии, «Трабзонспора», «Динамо» Тбилиси, «Кёльна» и «Локомотива» Тбилиси Арчил Арвеладзе высказался о решающем матче грузин в групповом этапе чемпионата Европы — 2024 с Португалией.

«Конечно, для сборной Грузии будет трудная игра с Португалией, поэтому у нас небольшие шансы в размере 30% на победу. Наша команда играет хорошо, и футболисты психологически готовы играть со всеми.

Но также многое зависит от того, смогут ли наши футболисты индивидуально решить исход встречи. Наши звёзды Кварацхелия и Микаутадзе сейчас на хорошем уровне, поэтому они могут решить игру. А также у нас очень хороший вратарь Мамардашвили, который является одним из лучших голкиперов в футболе на данный момент.

Португалия же уже решила свою задачу и вышла из группы. Поэтому, наверное, сменят пару основных футболистов, чтобы они не получили травмы», — сказал Арвеладзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 26 июня, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Грузии и Португалии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.