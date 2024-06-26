Камавинга — о Франции на Евро-2024: мы великая команда, а такие всегда берут себя в руки

Полузащитник сборной Франции Эдуарду Камавинга отреагировал на выход национальной команды в 1/8 финала Евро-2024.

«Мы в труднейшей сетке жеребьёвки? Мне это нравится. Мы великая команда, а такие всегда берут себя в руки», — приводит слова Камавинга GFFN.

Сборная Франции с пятью набранными очками завершила групповой турнир чемпионата Европы — 2024 на втором месте в квартете D. Французы вышли в плей-офф. Соперник сборной Франции определится по итогам всех матчей группового этапа турнира.

После трёх сыгранных туров Евро-2024 сборная Австрии набрала шесть очков и возглавила группу D. Второе место заняла Франция, имея в своём активе пять очков. На третьей строчке расположилась национальная команда Нидерландов с четырьмя очками. Турнирную таблицу квартета D замкнула сборная Польши, набравшая лишь одно очко.