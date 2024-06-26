ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Грузия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин рассказал, чего стоит ожидать от Кварацхелии в матче Грузии и Португалии на ЧЕ

Сёмин рассказал, чего стоит ожидать от Кварацхелии в матче Грузии и Португалии на ЧЕ
Аудио-версия:
Комментарии

Отечественный тренер Юрий Сёмин сказал, что нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия сможет забить гол в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Португалией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реально Грузии сегодня может помочь вдохновенная игра, хорошие кондиции футболистов и выступление Хвичи. Он должен значительно прибавить в этом матче, хотя встречи с Чехией и Турцией он провел достаточно неплохо. Но тут надо учитывать, что эти игры он проводил не совсем на своей позиции, много играл на команду, помогал обороне. Если сегодня тренер найдёт для него лучшее распоряжение, а сам Хвича прибавит, то у португальцев возникнут проблемы. Сегодня Кварацхелия будет в состоянии забить гол», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Турции и Чехии. После 2-го тура грузины набрали одно очко, португальцы — шесть, турки — три, в активе национальной команды Чехии одно очко.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Материалы по теме
Хвича, настало твоё время
Хвича, настало твоё время
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android