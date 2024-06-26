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Рифат Жемалетдинов успешно прошёл медосмотр для ЦСКА

Рифат Жемалетдинов успешно прошёл медосмотр для ЦСКА
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов успешно прошёл медосмотр для ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее появлялась информация о том, что игрок может перейти в ЦСКА. В качестве одной из причин называли заинтересованность в игроке наставника ЦСКА Марко Николича, который работал с Жемалетдиновым в «Локомотиве».

С большой долей вероятности полузащитник подпишет контракт по схеме 2+1.

Напомним, 29 мая стало известно, что Жемалетдинов покинет «Локомотив» после окончания срока контракта. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рифата в € 4 млн.

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