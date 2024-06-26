Вратарь Польши — о Мбаппе: хорошее поведение от одного из лучших футболистов мира

Вратарь сборной Польши Лукаш Скорупски рассказал о поведении нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 между командами. Ранее появились сообщения, что форвард французов назвал нападающего сборной Польши Роберта Левандовского «сукиным сыном» за удар по сломанному носу во время игры.

«Килиан Мбаппе подошёл ко мне после свистка, мы поздравили друг друга. Это хорошее поведение одного из лучших футболистов мира, если не лучшего. Но оно демонстрирует, что в футболе возможно всё. У каждого есть руки и ноги. Может быть, на бумаге они лучше всех, но я никогда не обращаю внимания на это. Я просто стараюсь делать свою работу, и здорово, что меня выбрали лучшим игроком матча», — приводит слова Скорупского RMC Sport.

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши состоялся вчера, 25 июня. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1. Голами с пенальти у обеих сборных обменялись Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски. Лукаш Скорупски был признан лучшим игроком матча.

Сборная Франции с пятью набранными очками завершила групповой турнир чемпионата Европы — 2024 на втором месте в квартете D. Французы вышли в плей-офф. Сборная Польши, заняв последнее место в группе, завершила выступления на турнире.