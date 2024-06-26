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Вратарь Польши — о Мбаппе: хорошее поведение от одного из лучших футболистов мира

Вратарь Польши — о Мбаппе: хорошее поведение от одного из лучших футболистов мира
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Вратарь сборной Польши Лукаш Скорупски рассказал о поведении нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 между командами. Ранее появились сообщения, что форвард французов назвал нападающего сборной Польши Роберта Левандовского «сукиным сыном» за удар по сломанному носу во время игры.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

«Килиан Мбаппе подошёл ко мне после свистка, мы поздравили друг друга. Это хорошее поведение одного из лучших футболистов мира, если не лучшего. Но оно демонстрирует, что в футболе возможно всё. У каждого есть руки и ноги. Может быть, на бумаге они лучше всех, но я никогда не обращаю внимания на это. Я просто стараюсь делать свою работу, и здорово, что меня выбрали лучшим игроком матча», — приводит слова Скорупского RMC Sport.

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши состоялся вчера, 25 июня. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1. Голами с пенальти у обеих сборных обменялись Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски. Лукаш Скорупски был признан лучшим игроком матча.

Сборная Франции с пятью набранными очками завершила групповой турнир чемпионата Европы — 2024 на втором месте в квартете D. Французы вышли в плей-офф. Сборная Польши, заняв последнее место в группе, завершила выступления на турнире.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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