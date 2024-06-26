Стали известны игровые номера Латышонка, Волкова, Горшкова и Глушенкова в «Зените»

Новые игроки «Зенита» вратарь Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков и нападающий Максим Глушенков выбрали себе игровые номера, сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

Латышонок будет выступать под номером «1», Горшков сделал выбор в пользу номера «4», Волкову достался номер «82», а игровым номером Глушенкова стало число «67».

Отметим, что сегодня, 26 июня, последний из трёх дней, в которые «Зенит» проводит традиционный медосмотр перед началом нового сезона. Петербургский клуб является действующим чемпионом российской Премьер-Лиги и обладателем Кубка России. В прошлом сезоне «Зениту» удалось впервые в своей истории выиграть все три внутрироссийских турнира за год.