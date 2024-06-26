ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Грузия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тошич и Красич сыграют за ЦСКА на Братском кубке

Тошич и Красич сыграют за ЦСКА на Братском кубке
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшие игроки ПФК ЦСКА Зоран Тошич и Милош Красич примут участие в летнем международном турнире «Братский кубок» в составе армейской команды, сообщает пресс-служба красно-синих в социальных сетях. ЦСКА проведёт на этом соревновании две игры: с сербскими командами ОФК «Белград» (4 июля) и «Партизан» (7 июля).

Турнир «Братский кубок», в котором примут участие четыре команды: московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» (Белград) и ОФК Белград, пройдёт с 3 по 7 июля 2024 года в Москве. Организаторами турнира является футбольный клуб «Динамо». Игры Братского кубка пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

Матчи пройдут в привычном формате – два тайма по 45 минут. В случае ничейного исхода команды будут бить пенальти. Каждой команде разрешается задействовать в матче до четырёх «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звёздных болельщиков).

Напомним, Зоран Тошич был игроком ЦСКА с 2010 по 2017 год. Милош Красич выступал за армейцев с 2004 по 2010 год.

Материалы по теме
Тошич: в России я не буду играть ни за один клуб, кроме ЦСКА
Красич: у ЦСКА с Николичем хорошие перспективы бороться за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android