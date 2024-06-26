Агент: Жемалетдинов говорил с Мовсесьяном и Николичем, но контракт с ЦСКА не подписан

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы экс-полузащитника московского «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, высказался о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Рифат поговорил с Андреем Мовсесьяном и Марко Николичем. Но это ведь ничего не значит, а контракт пока не подписан и не подготовлен, как я уже говорил недавно. У Жемалетдинова есть предложения, он в раздумьях. Может, встретится с Романом Юрьевичем Бабаевым. А с Николичем отношения хорошие — Марко респект.

Недавно Рифат прошёл медицинское обследование, чтобы все были убеждены, что со здоровьем у него всё хорошо», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 29 мая стало известно, что Жемалетдинов покинет «Локомотив» после окончания срока контракта. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рифата в € 4 млн.