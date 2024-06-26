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Комментатор Стогниенко высказался о матче между сборными Дании и Сербии на Евро

Комментатор Стогниенко высказался о матче между сборными Дании и Сербии на Евро
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Комментатор Okko Владимир Стогниенко высказался о матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Дании и Сербии. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Окончен
0 : 0
Сербия

«Матч Дания – Сербия по качеству футбола – сплошное разочарование. Сборная Сербии опять не смогла себя реализовать, и выглядело всё так, будто игроки впервые увидели друг друга.

Работа Драгана Стойковича расстраивает. Выпускать на поле трёх нападающих – не всегда значит усилить атаку по ходу матча. В общем, грустная и незрелищная игра.

Датская команда тоже не вернулась к своему футболу образца 2021 года, но они, по крайней мере, добились нужного результата», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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