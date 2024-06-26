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Игрок «Ахмата» Шелия: мне пытались сделать гражданство Грузии, но не вышло

Игрок «Ахмата» Шелия: мне пытались сделать гражданство Грузии, но не вышло
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, что он мог получить гражданство Грузии и выступать за национальную команду этой страны.

«Были ли контакты с Грузинской футбольной федерацией? Был с федерацией. Они вроде пытались мне сделать гражданство, но не вышло», — сказал Шелия в эфире программы «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

34-летний Гиорги Шелия выступает за «Ахмат» с августа 2020 года. Ранее он представлял «Тамбов», «Уфу», «Енисей», «Балтику» и брянское «Динамо».

Сборная Грузии впервые в своей истории попала на чемпионат Европы — 2024.По итогам двух туров группового этапа Грузия набрала одно очко. В заключительном туре команда встретится с фаворитом группы — сборной Португалии. Грузины всё ещё сохраняют математические шансы на выход из группы.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
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