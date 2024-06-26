Фил Фоден временно покинул расположение сборной Англии — Фабрицио Романо

Нападающий сборной Англии Филип Фоден временно покинул расположение национальной команды, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, футболист вернулся в Великобританию по неотложными семейным делам. Сообщается, что это подтверждено английской футбольной ассоциацией.

Напомним, накануне, 25 июня, сборная Англии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024. Подопечные Гарета Саутгейта встречались с национальной командой Словении. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Матч завершился со счётом 0:0. После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место в группе С.