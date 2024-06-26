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Украина — Бельгия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Украина — Бельгия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
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Сегодня, 26 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Украины и Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Трансляция матча Украина – Бельгия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» проведёт свою текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
1-й тайм
0 : 0
Бельгия

Стали известны стартовые составы команд на матч.

Украина: Трубин, Забарный, Сваток, Матвиенко, Тымчик, Миколенко, Бражко, Шапаренко, Судаков, Яремчук, Довбик.

Бельгия: Кастельс, Вертонген, Фас, Теате, Кастань, Де Брёйне, Онана, Тилеманс, Доку, Лукаку, Троссард.

Национальные команды Украины и Бельгии на Евро-2024 выступают в группе Е с Румынией и Словакией. После двух матчей у украинцев три очка, точно так же, как и у бельгийцев.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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