Словакия — Румыния: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Сегодня, 26 июня, на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Румынии. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Даниэль Зиберт. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Гараслин, Стрелец.

Румыния: Ницэ, Рациу, Дрэгушин, Буркэ, Банку, М. Марин, Р. Марин, Станчу, Дрэгуш, Коман.

Команды наряду со сборными Украины и Бельгии играют в группе Е.

По результатам двух матчей в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по три. При этом первые две строчки занимают имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (3:2) и Бельгии (2:1), на третьем месте находится национальная команда Словакии (2:2), замыкают турнирную таблицу группы E представители Украины, имеющие отрицательную разницу голов (2:4).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.