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Грузия — Португалия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Чехия — Турция: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00

Чехия — Турция: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00
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Сегодня, 26 июня, состоится матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Чехии и Турции. Команды будут играть на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для выхода в 1/8 финала сборной Турции достаточно сыграть вничью. В случае поражения Турция останется на третьем месте в группе, если Грузия не обыграет Португалию. Тогда Турция может выйти из группы при условии приемлемой разницы мячей.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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