«На тренировках мы хороши». Игрок сборной Англии Гордон — о критике команды на Евро-2024

Нападающий сборной Англии Энтони Гордон после матча 3-го группового этапа Евро-2024 со Словакией (0:0) поделился мнением об игре своей национальной команды на турнире. Напомним, болельщики критикуют англичан за неинтересную игру на турнире.

«Я думаю, мы всё ещё должны играть лучше. Наша проблема в том, что мы не показываем хорошую игру, хотя у нас такие хорошие футболисты. На тренировках мы хороши каждый день, всё делаем правильно. А потом на поле всё просто не клеится. В ближайших играх нам нужно начать по-настоящему атаковать соперника и доминировать в матчах.

Думаю, мы действительно хорошо контролируем игру, владеем мячом, но такого чёткого подхода к воротам соперника, создающего проблемы, вероятно, нам не хватает», — приводит слова Гордона The Sun.

Напомним, после трёх матчей группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место. Дания заработала три очка и расположилась на второй строчке. Словенская национальная команда с тремя очками в активе заняла третью строчку. Сборная Сербии заработала два очка и расположилась на четвёртой строчке.

Сборная Англии может встретиться в 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы с Нидерландами (наибольшая вероятность) и с третьей командой группы E, в которой на данный момент у четырёх сборных набрано по три очка по итогам двух туров: у Румынии, Бельгии, Словакии и Украины.