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Грузия — Португалия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тренер Португалии Мартинес рассказал, кто выйдет в стартовом составе в матче с Грузией

Тренер Португалии Мартинес рассказал, кто выйдет в стартовом составе в матче с Грузией
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о стартовом составе на решающий матч группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Грузией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы готовились к победе. В стартовом составе ожидается полно наших ключевых футболистов. Диогу Кошта будет играть в воротах, потому что мне не по душе ротировать вратарей. Не будет ничего революционного, хоть у нас и вполне конкурентоспособная команда. Кроме прежнего голкипера, у нас в стартовом составе всё так же будет наш капитан Роналду», — приводит слова Мартинеса A Bola.

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Грузии и Португалии состоится сегодня, 26 июня, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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