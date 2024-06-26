Тренер Португалии Мартинес рассказал, кто выйдет в стартовом составе в матче с Грузией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о стартовом составе на решающий матч группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Грузией.

«Мы готовились к победе. В стартовом составе ожидается полно наших ключевых футболистов. Диогу Кошта будет играть в воротах, потому что мне не по душе ротировать вратарей. Не будет ничего революционного, хоть у нас и вполне конкурентоспособная команда. Кроме прежнего голкипера, у нас в стартовом составе всё так же будет наш капитан Роналду», — приводит слова Мартинеса A Bola.

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Грузии и Португалии состоится сегодня, 26 июня, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.