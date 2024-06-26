«Бавария» хочет арендовать Хави Симонса у «ПСЖ» — Флориан Плеттенберг

21-летний полузащитник «ПСЖ» и сборной Нидерландов Хави Симонс, выступавший в прошедшем сезоне за «РБ Лейпциг», может стать игроком «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенский клуб хочет видеть игрока в полузащите в предстоящем сезоне. Сообщается, что руководство «Баварии» донесло до Симонса то, в какой роли оно видит футболиста, и настаивает на заключении договора об аренде с обязательным правом выкупа. Также считается, что «РБ Лейпциг», в котором игрок провёл прошлый сезон, сохраняет уверенность в продлении аренды, так как ещё не получил отказа от него.

Минувший сезон 21-летний Хави Симонс провёл в составе «Лейпцига» на правах аренды. Он отыграл за немецкую команду 43 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отметился 15 голевыми передачами. Срок его арендного соглашения в «Лейпциге» истекает летом 2024 года, а контракт с «ПСЖ» – летом 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.