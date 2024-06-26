ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Грузия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренерам могут запретить работать в трёх клубах по ходу одного сезона РПЛ — источник

Тренерам могут запретить работать в трёх клубах по ходу одного сезона РПЛ — источник
Аудио-версия:
Комментарии

В регламент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) могут внести поправку, определяющую количество клубов, которые в течение одного сезона может возглавлять главный тренер. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, один из пунктов рабочего, пока не утверждённого регламента РПЛ звучит так: «Не допускается к заявке в должности главного тренера специалист, ранее заявленный в качестве главного тренера в двух клубах, выступающих в РПЛ в течение текущего спортивного сезона». Отмечается, что это изменение в регламенте будет обсуждено с Российским футбольным союзом (РФС) и профильным комитетом. Вероятность того, что поправка войдёт в регламент, велика, но с сезона-2025/2026.

Напомним, в сезоне-2022/2023 РПЛ российский тренер Андрей Талалаев в течение одного розыгрыша чемпионата успел потренировать «Ахмат», московское «Торпедо» и «Химки». Причём последние два клуба лишились прописки в лиге, вылетев напрямую в Первую лигу.

Материалы по теме
Губерниев — об уходе Талалаева из «Химок»: руководство клуба не ведает, что творит
РПЛ представила календарь на сезон-2024/2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android