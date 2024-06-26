Тренерам могут запретить работать в трёх клубах по ходу одного сезона РПЛ — источник

В регламент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) могут внести поправку, определяющую количество клубов, которые в течение одного сезона может возглавлять главный тренер. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, один из пунктов рабочего, пока не утверждённого регламента РПЛ звучит так: «Не допускается к заявке в должности главного тренера специалист, ранее заявленный в качестве главного тренера в двух клубах, выступающих в РПЛ в течение текущего спортивного сезона». Отмечается, что это изменение в регламенте будет обсуждено с Российским футбольным союзом (РФС) и профильным комитетом. Вероятность того, что поправка войдёт в регламент, велика, но с сезона-2025/2026.

Напомним, в сезоне-2022/2023 РПЛ российский тренер Андрей Талалаев в течение одного розыгрыша чемпионата успел потренировать «Ахмат», московское «Торпедо» и «Химки». Причём последние два клуба лишились прописки в лиге, вылетев напрямую в Первую лигу.