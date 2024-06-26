Агент Бабича заявил, что игрок скоро вернётся в «Спартак» из расположения сборной Сербии

Футбольный агент Мануэль Стоянович, представляющий интересы защитника московского «Спартака» и сборной Сербии Срджана Бабича, сказал, что игрок скоро вернётся в расположение клуба. Ранее стало известно, что сборная Сербии прекратила своё участие на Евро-2024, вылетев из группы С.

«Бабич скоро вернётся в расположение «Спартака» из сборной Сербии», — сказал Стоянович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Срджан Бабич не сыграл ни одной минуты на Евро-2024 за национальную команду.

28-летний защитник стал игроком «Спартака» летом 2023 года, перейдя из испанской «Альмерии». В минувшем сезоне Бабич принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.