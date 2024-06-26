Молодой талант сборной Швейцарии может перейти в «Интер» — Плеттенберг

23-летний вингер сборной Швейцарии и «Болоньи» Дан Ндой может перейти в «Интер», сообщается журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, игрок стал одним из сюрпризов Евро-2024, забив свой первый гол за национальную команду в ворота Германии. Сообщается, что «Интер» проявляет предметный интерес к футболисту.

Ндой выступает за «Болонью» с 2023 года. В минувшем сезоне 23-летний вингер провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.