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Милунович рассказал, что должен сделать тренер сборной Сербии после вылета с Евро-2024

Милунович рассказал, что должен сделать тренер сборной Сербии после вылета с Евро-2024
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Бывший защитник Неманья Милунович считает, что главному тренеру сборной Сербии Драгану Стойковичу стоит объясниться перед фанатами и журналистами за вылет команды с Евро-2024.

«Проблема в тренере? Согласен, что за каждый плохой результат отвечает тренер. Конечно, тренер сборной должен выйти к болельщикам и сказать, почему команда выступила так плохо. Ему надо сказать журналистам и фанатам, в чём причина такого результата. Конечно, в этой ситуации к тренеру больше всего вопросов. Я знаю, что футболисты показали свой максимум», — приводит слова Милуновича Metaratings.

По итогам трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии заняла первое место в группе C, имея в своём активе пять очков. На втором месте расположилась Дания, набравшая три очка. Третью строчку заняла сборная Словении с тем же количеством очков, уступившая датчанам второе место по дополнительным показателям. Сербия расположилась на последнем месте в квартете C, набрав два очка.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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