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Грузия — Португалия. Прямая трансляция
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Кобелев: Роналду — это Португалия, это бренд

Кобелев: Роналду — это Португалия, это бренд
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Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре 39-летнего лидера сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы — 2024. В двух матчах турнира футболист отметился голевой передачей.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Роналду – это бренд, это Португалия, уверенность, спокойствие, подсказ. Наверное, любой тренер с удовольствием бы имел такого игрока в команде. Он как «дядька» для команды? Ну что значит «как дядька»? Человек столько лет играет на высоком уровне, до сих пор забивает, выглядит прекрасно с функциональной точки зрения. Мы видим, как он бежит, как прыгает, ни в чём не уступая остальным. Если бы сказали, что ему не 39, а условно 34, все бы поверили», – приводит слова Кобелева Metaratings.

Сегодня, 26 июня, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Грузии и Португалии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

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