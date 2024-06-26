Украина уникально вылетела с Евро-2024, Франция и Бельгия сыграют в 1/8. Главное к вечеру
Сборная Украины покинула Евро-2024 с последнего места в группе, набрав аналогичное количество очков, что и команда с первого, «Спартак» не исключил переход Соболева в «Зенит». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 26 июня.
Евро-2024
- Сборная Украины вылетела с Евро-2024
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Футбол
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Хоккей
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Теннис
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