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Новости спорта 26 июня: вылет Украины Евро-2024, Группа E, Cпартак Соболев Зенит, трансферы РПЛ, Дацюк зал славы

Украина уникально вылетела с Евро-2024, Франция и Бельгия сыграют в 1/8. Главное к вечеру
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Сборная Украины покинула Евро-2024 с последнего места в группе, набрав аналогичное количество очков, что и команда с первого, «Спартак» не исключил переход Соболева в «Зенит». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 26 июня.

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