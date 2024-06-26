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«Локомотив» в контрольном матче обыграл тульский «Арсенал»

«Локомотив» в контрольном матче обыграл тульский «Арсенал»
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Сегодня, 26 июня, состоялся контрольный матч, в котором встретились московский «Локомотив» и тульский «Арсенал». Команды играли на поле базы железнодорожников в подмосковной Баковке. Матч завершился победой «Локомотива» со счётом 2:1.

Счёт в игре на 34-й минуте открыл нападающий московской команды Владислав Сарвели. Уже спустя три минуты новичок «Локомотива» Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество москвичей. Туляки смогли сократить разницу в счёте на 59-й минуте, когда забил защитник «Арсенала» Артём Суханов.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. «Арсенал» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда участвовала в переходных матчах за право на выступление в РПЛ, где проиграла «Пари Нижний Новгород».

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