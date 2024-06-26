ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Грузия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна предположительная причина отъезда Фодена из сборной Англии — BBC

Стала известна предположительная причина отъезда Фодена из сборной Англии — BBC
Аудио-версия:
Комментарии

Причиной отъезда нападающего сборной Англии Филипа Фодена из расположения национальной команды может стать рождение ребёнка, сообщает интернет-издание BBC.

По информации источника, ещё в апреле футболист и его жена Ребекка Кук решили сообщить в социальных сетях, что в скором времени ждут третьего ребёнка. Предполагается, что именно это могло стать «неотложным семейным обстоятельством», как сообщала Федерация футбола Англии. Также считается, что Фоден может успеть принять участие в 1/8 чемпионата Европы в Германии.

Напомним, накануне, 25 июня, сборная Англии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024. Подопечные Гарета Саутгейта встречались с национальной командой Словении. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Матч завершился со счётом 0:0. После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место в группе С.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Фил Фоден временно покинул расположение сборной Англии — Фабрицио Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android