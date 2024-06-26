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Евгений Алдонин назвал сборную на Евро-2024, которая его удивила

Евгений Алдонин назвал сборную на Евро-2024, которая его удивила
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин сказал, что на Евро-2024 его удивила сборная Австрии, а также оценил выступления других команд.

«Достойно смотрятся только немцы, испанцы и австрийцы меня удивили. Мне кажется, поляков в группе австрийцы не заметили. Очень крепкая, классная команда. Французам они ни в чём не уступали. Не скажу, что Англия — главное разочарование, но футбол скучный. Игроки выглядят уставшими. Когда устраивает ничья в группе, включаться тяжело, но в плей-офф так играть нельзя», — приводит слова Алдонина Legalbet.

Сборная Австрии заняла первое место в группе Евро-2024 с Францией, Нидерландами и Польшей. Австрия набрала шесть очков. На втором месте расположилась Франция (пять очков), на третьем — Нидерланды (четыре). Польша, набравшая одно очко, вылетела с турнира ещё по итогам двух матчей.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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